Milan record nel 2021, rossoneri come il Manchester City

Nuovo record per i rossoneri: sono la squadra europea ad aver segnato più goal in trasferta: ben 52, al pari del Manchester City

Questo 2021 per i rossoneri si conclude con la vittoria al Carlo Castellani contro l'Empoli , con il risultato di 4-2. La prima parte di stagione si è chiusa nel migliore dei modi per gli uomini di Stefano Piol i. I quali sono usciti vittoriosi da una gara non semplice a causa dell'ottima condizione fisica dei ragazzi di Andreazzoli. Il Milan nonostante questo si è aggiudicato i tre punti che lo hanno fatto balzare al secondo posto in classifica solitario.

Nell' anno solare i diavoli sono la squadra tra tutti i campionati maggiori europei ad aver segnato più reti in trasferta, ovvero 52. A pari punti del Milan troviamo solamente i "marziani" del Manchester City guidato da Pep Guardiola. Un numero straordinario raggiunto dai rossoneri, a testimonianza del percorso di crescita intrapreso dai ragazzi di Milanello. Ben 17 sono state le vittorie fuori casa: solo il Napoli in Serie A è riuscito a fare meglio (18) nel 2017. Cammino eccezionali per i diavoli che nel 2022 dovranno continuare ad insidiare l'Inter per rincorrere la vittoria finale. L’obiettivo è quello di mantenere questo trend e cercare di alzare la percentuale di vittorie anche in casa.