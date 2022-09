Verso Sampdoria-Milan: ecco i possibili forfait del match di sabato

Dopo il pareggio ottenuto contro il Salisburgo in Champions League, il Milan è pronto a tornare alla riscossa in campionato. Sabato sera a Genova i campioni d’Italia affronteranno la Sampdoria.

I ragazzi di Stefano Pioli partono come favoriti, però non devono sottovalutare questo impegno. Finora il Diavolo non ha vinto nessuna partita in trasferta, dunque questa sarà l'occasione giusta per iniziare a farlo.