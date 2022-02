Riviviamo il match di ieri sera tra Salernitana e Milan

Nella serata di ieri il Milan ha pareggiato sul campo della Salernitana. Riviviamo il match dello stadio Arechi

Attraverso il comunicato del Milan riviviamo il match di ieri sera. “All'Arechi è solo 2-2. Un Milan spuntato e sorpreso dall'aggressività della Salernitana non riesce ad andare oltre il pareggio, dopo essere passato subito in vantaggio ma anche dopo aver rischiato di perdere. Ha aperto le marcature Messias al 5', poi le reti di Bonazzoli al 29' e di Djurić al 72' hanno ribaltato il parziale fino al pareggio di Rebić al 77' da fuori area. Non un bel Milan, come detto, poco cattivo e incapace di pareggiare l'intensità che i padroni di casa hanno messo in campo per tutti e 90 i minuti di gioco. Dopo due vittorie di fila in campionato, più una in Coppa Italia, arriva dunque il primo stop in questo mese di febbraio che finora era stato brillante”.

1 punto amaro

“A conti fatti, però, il pareggio di Salerno è giusto e penalizza un Milan che, comunque, ha sprecato qualche occasione nel secondo tempo, specialmente con Leão e Giroud. La partita presentava delle insidie che si sono concretizzate in campo, a partire da un rinnovato spirito, grazie al cambio d'allenatore avvenuto in settimana. La nuova Salernitana di Nicola ha chiuso gli spazi e ha dato tutto, il Milan ha faticato a trovare le sue contromisure. Venerdì si torna a San Siro per affrontare l'Udinese ed è attesa una reazione da parte del gruppo, che tanto bene si era comportato nelle ultime partite. La serata riconsegna quantomeno ai rossoneri i gol di Ante Rebić, autore della sua seconda rete in campionato. Un protagonista in più per riprendere slancio dalla prossima sfida”.

La cronaca del primo tempo

La Salernitana approccia la partita con molta aggressività e questo atteggiamento porta subito a una potenziale occasione per Ribéry, che sbuccia il destro da buona posizione. Pochi istanti più tardi Ranieri impegna Maignan con un sinistro dal limite. I rossoneri attendono e colpiscono alla prima occasione utile con Messias, che riceve da Theo e con un sinistro chirurgico batte Sepe in uscita: al 5', Milan in vantaggio. Al 16' Leão conquista un calcio di punizione al limite, Bennacer calcia sul palo di Sepe, chiamato alla deviazione in corner. Al 29' il pareggio della Salernitana con Bonazzoli, che approfitta di una carambola tra Maignan e Djurić e in acrobazia mette in rete. Il Milan riprende in mano il pallino del gioco e al 41' un'azione di Leão libera Messias nell'area piccola, ma Sepe chiude in uscita. Un minuto più tardi ancora Leão in area, anticipato da Coulibaly al momento del tiro”.

La cronaca del secondo tempo

“Il secondo tempo si apre con una rovesciata straordinaria di Leão e palla che esce di millimetri a portiere battuto. Al 54' combinazione area tra Romagnoli e Giroud, ma il francese non trova la porta da centro area. Al 60' occasionissima per Giroud, che a tu per tu con Sepe calcia addosso all'estremo difensore granata. Al 66' un errore di Maignan con i piedi apre la strada a Bonazzoli, che calcia a porta sguarnita trovando il salvataggio di capitan Romagnoli. Scambio Rebić-Leão al 68', il destro di Rafa viene sporcato in angolo da Sepe. La Salernitana trova il vantaggio al 72' con Djurić, che in tutto di testa su cross di Mazzocchi mette alle spalle di Maignan. La reazione rossonera è immediata e arriva grazie a Rebić, che raccoglie una sponda di Giroud e sorprende Sepe con un gran destro dai trenta metri: 2-2. I padroni di casa accusano il colpo, all'80' Giroud prende l'ascensore su cross di Theo ma conclude alto di testa. Non succede più nulla di rilevante e all'Arechi finisce in parità”.