Milan, Rebic fa 29: il regalo più grande è il recupero dopo la sosta

Dopo il confronto con lo staff medico, le parti hanno optato per una terapia conservativa che non costringerà l'ex Eintracht ad operarsi. E il recupero procede bene. Il calciatore sta facendo passi in avanti e punta al rientro dopo la sosta, il 1° ottobre nella sfida contro l'Empoli al Castellani. Poter tornare in campo è il regalo più grande per il croato che vorrà riprendere da dove aveva lasciato. Una buona notizia anche per Stefano Pioli dopo l'emergenza in attacco, dettata proprio dagli stop di Origi e dello stesso Rebic.