Milan, capitolo rinnovi: priorità assoluta per Leao, si studia l’offerta

Uno degli uomini chiave dello scudetto rossonero è stato senza dubbio Rafael Leao. Il quale al momento è pronto a prolungare con i Diavoli.

Redazione Il Milanista

Rafael Leao ha iniziato ufficialmente la sua quarta stagione in maglia rossonera. Rafa senza alcun dubbio è stato l'uomo in più del Milan per la conquista del 19° scudetto. Bisognerà quindi accelerare la trattativa per il rinnovo del giocatore con il club di via Aldo Rossi. La quale per il momento tarda ad arrivare, nonostante la volontà comune sia quella di andare avanti insieme.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, di offerte reali per Leao non ne sono arrivate a Milanello, ma le manifestazioni di interesse invece non sono mancate, soprattutto quelle che sono arrivate dalla Premier League. I rossoneri però non hanno nessuna intenzione di cederlo, anzi il lusitano è uno dei principali perni su cui poggerà la squadra milanista del futuro. Per convincerlo a firmare il rinnovo servirà uno sforzo economico in più, uno sforzo che il Diavolo è pronto a fare.

La prima proposta da 4,5 milioni di euro a stagione non è bastata, ma ora i dirigenti rossoneri sono pronti ad alzare l'offerta fino a 6 milioni netti a stagione. Questa è la dimostrazione è il Milan vuole a tutti i costi rinnovare il contratto del suo gioiellino su cui vuole costruire un futuro ambizioso. In via Aldo Rossi si continua a respirare ottimismo, ora tutto passa nelle mani di Leao che dovrà confermare la sua voglia di restare al Diavolo con la firma sul nuovo contratto.