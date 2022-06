Milan, il rinnovo di Leao verrà discusso a luglio: la situazione

L'ultima stagione di Rafael Leao ha consacrato l'esplosione dell'esterno portoghese, premiato dalla Serie A come miglior calciatore per il 2021/22. Il nativo di Almada ha trascinato il Milan alla vittoria dello Scudetto a suon di gol e assist, entrambi in doppia cifra. Capocannoniere dei rossoneri con 14 reti e miglior assistman con 12 passaggi decisivi in tutte le competizioni. L'ex Lille ha catturato l'interesse di tanti top club europei e i rossoneri devono tutelarsi per blindarlo a Milano.