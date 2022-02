Milan-Sampdoria; Rafael Leao implacabile, i diavoli volano in vetta

Il Milan alle ore 12.30 ha affrontato la Sampdoria dell' ex Giampaolo. La gara è terminata con il risultato di 1-0 per i rossoneri.

Oggi alle ore 12:30 è andata in scena la sfida tra il Milan e la Sampdoria, valida per la 25esima giornata di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli stanno attraversando un periodo di forma smagliante, reduce dalla vittoria schiacciante in Coppa Italia contro la Lazio e soprattutto dal successo in rimonta nel derby contro l'Inter. La Sampdoria invece arriva dalla travolgente vittoria contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, terminata con il risultato di 4-0. Vediamo insieme le formazioni ufficiali della gara.