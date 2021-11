Milan, quanto manca Fikayo Tomori alla difesa di Pioli!

Il Milan cade in campionato per la seconda volta consecutiva. Anche oggi, come a Firenze, era assente in difesa Tomori.

E' terminata da un paio di ore la gara di San Siro tra il Milan e il Sassuolo. Rossoneri che escono sconfitti per 3-1. In vantaggio grazie al gol del capitano Romagnoli, poi espulso nel secondo tempo, il Diavolo si è fatto recuperare e non è stato in grado di reagire. Il Milan rimane ancora primo in classifica, in attesa della gara di questa sera tra i partenopei e la squadra dell'ex Sarri. Nel frattempo si sono avvicinati i nerazzurri, che ora si trovano ad un solo punto di distanza. Per i rossoneri mercoledì sera c'è subito la possibilità di riscattarsi contro il Genoa di Shevchenko, nella gara che si disputerà al Ferraris.

Secondo KO consecutivo in Serie A per la squadra di Pioli. Brutta battuta di arresto dopo la grande impresa in settimana contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Ma in campionato i rossoneri non sono stati in grado di riscattare la sconfitta di sabato scorso a Firenze. C'è una cosa che accomuna le due partite perse. L'assenza in difesa di Fikayo Tomori. Il difensore inglese arrivato lo scorso anno, prima in prestito, poi a titolo definitivo quest'estate, dal Chelsea, è diventato nel giro di poco tempo un pilastro del reparto difensivo della squadra di Pioli.

Tra Firenze e la gara di oggi persa contro i neroverdi, il Milan ha incassato ben 7 gol. Dopo essere stato alle prese con un problema al muscolo otturatore dell'anca, Tomori dovrebbe tornare a disposizione per la gara in programma mercoledì sera alle 20:45 al Ferraris contro il Genoa. Un recupero fondamentale per Stefano Pioli, che nella prossima partita dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli a causa dell'espulsione rimediata oggi contro il Sassuolo.