MILANO – Donnarumma è troppo importante per il Milan. L’assenza con la Roma è stata una ulteriore dimostrazione di ciò ed un dato, in particolar modo, mette in luce le sue grandi qualità. Nelle ultime sei stagioni (dal 2015/16), Gianluigi Donnarumma ha saltato solamente 13 partite di Serie A: con lui in campo il Milan ha subito 1.1 gol a match contro una media di 1.7 senza il classe ‘99.