Milan quanti impegni decisivi ad aprile! L’agenda completa

Ecco gli impegni che le prime tre formazioni del Milan dovranno affrontare in questo mese di aprile

Redazione Il Milanista

Con il campionato verso la fine, il mese di aprile sarà decisivo per il Milan. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, l'agenda degli impegni del Milan maschile, femminile e della Primavera.

APRILE, UN MESE DECISIVO SU TUTTI I FRONTI

Tra campionato e Coppa Italia, i rossoneri al "redde rationem" della stagione

Diverse partite delicate in Serie A e il ritorno della Semifinale di Coppa Italia: aprile si presenta come un mese intenso, complicato e decisivo per i rossoneri. Arriva la primavera, che come sempre si rivela la fase decisiva di ogni stagione, arbitra delle ambizioni di ciascuna squadra. Il Milan entra in questo penultimo mese della stagione sportiva da primo in classifica, con una Finale di Coppa in palio: tanta carne al fuoco, tanti obiettivi e tanto entusiasmo.

SERIE A

Milan-Bologna: lunedì 4 aprile, ore 20.45, San Siro - 31ª giornata (DAZN/SKY)

Torino-Milan: domenica 10 aprile, ore 20.45, Olimpico Grande Torino - 32ª giornata (DAZN)

Milan-Genoa: venerdì 15 aprile, ore 21.00, San Siro - 33ª giornata (DAZN)

Lazio-Milan: data e ora da definire - Stadio Olimpico - 34ª giornata

Milan-Fiorentina: data e ora da definire - San Siro - 35ª giornata

COPPA ITALIA

Inter-Milan: martedì 19 aprile, ore 21.00, San Siro - Semifinale di ritorno (Canale 5)

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

La corsa per il secondo posto che vale la Champions League è ancora viva, seppur con 5 punti da recuperare in classifica. La Semifinale di ritorno di Coppa Italia chiama le rossonere a una difficilissima rimonta sulla Juventus, dopo la sconfitta del Vismara. Le speranze della formazione di Mister Ganz passano inevitabilmente dalle due partite contro Empoli e Pomigliano, da vincere per restare in scia alla Roma, e prima di giocarsi tutto a maggio nelle due sfide contro Inter e Juventus.

SERIE A

Empoli-Milan: domenica 3 aprile, Centro Sportivo di Petroio (Vinci) - 19ª giornata

Milan-Pomigliano: data e ora da definire, CS Vismara - 20ª giornata

COPPA ITALIA

Juventus-Milan: data e ora da definire, Juventus Training Center - Semifinale di ritorno

PRIMAVERA

Aprile sarà invece un mese molto intenso per la Primavera di Giunti, attesa da un nutrito blocco di partite che decreteranno la possibilità o meno di arrivare a giocarsi i play-off. Saranno sette le partite di campionato da disputare, di cui tre turni infrasettimanali: un "ciclo terribile" che testerà le ambizioni dell'U19 rossonera, che proverà a entrare in post-season per la prima volta dalla stagione 2015/16.

PRIMAVERA 1

Juventus-Milan: sabato 2 aprile, ore 13.00, Juventus Training Center - 26ª giornata

Milan-Cagliari: sabato 9 aprile, ore 12.30, CS Vismara - 27ª giornata

SPAL-Milan: martedì 12 aprile, ore 17.00 CS Fabbri - 28ª giornata

Milan-Sampdoria: sabato 16 aprile, ore 16.30, CS Vismara - 29ª giornata

Pescara-Milan: mercoledì 20 aprile, ore 12.00, Delfino Training Center - 30ª giornata

Milan-Bologna: data e ora da definire, CS Vismara - 31ª giornata

Empoli-Milan: data e ora da definire, Centro Sportivo di Petroio (Vinci) - 32ª giornata