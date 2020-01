Milan, quanti cambi per Pioli: davanti torna Piatek

MILANO – Sarà un Milan con tante novità quello che scenderà in campo questa sera a San Siro contro la Spal, tra cambi obbligati e scelte tecniche. Questa infatti sarà la probabile formazione rossonera in vista della sfida di Coppa Italia. Esordio assoluto per Kjear e davanti torna protagonista in un’occasione che non può lasciarsi sfuggire, Piatek.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2) A. Donnarumma; Conti; Kjaer; Romagnoli; Hernandez; Castillejo; Kessiè; Bennacer; Bonaventura; Piatek; Leao.