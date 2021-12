Milan, quante soluzioni: chi sarà il sostituto di Kjaer?

Il sostituto di Kjaer rimane l'obiettivo principale del mercato di gennaio del Milan. Ecco tutti i nomi presi in considerazione da Maldini.

Il 2021 del Milan si è chiuso con una vittoria. I rossoneri si sono imposti ad Empoli con il risultato di 4-2, ritrovando la vittoria dopo due battute d'arresto. Sembrano essere la reale avversaria degli uomini di Simone Inzaghi, in vetta alla classifica con quattro punti di vantaggio. A gennaio prenderà il via il mercato di riparazione. Non è una novità il fatto che l'obiettivo principale di Maldini sia trovare un sostituto di Simon Kjaer, dato che il danese ha concluso in anticipo la propria stagione a causa della rottura dei legamenti del ginocchio. Ecco, allora, tutti i nomi valutati dalla dirigenza rossonera.

Partiamo da quelli più difficili. Troviamo Andreas Christensen del Chelsea. Il danese sembra essere orientato verso il rinnovo, con i 'Blues' che hanno offerto un prolungamento per quattro anni. Molto complicata è la pista che porta a Sven Botman del Lille, con la società francese che chiede circa 30 milioni per il classe 2000. C'è poi Gleison Bremer del Torino: difficilmente Cairo lo lascerà partire a gennaio, ma rimane un'opzione per quest'estate. Per Milenkovic la Fiorentina chiede circa 2o milioni, ma i buoni rapporti dei rossoneri con l'agente del serbo potrebbero favorire il suo trasferimento a Milano.

Sembra essere meno complicato arrivare a Luiz Felipe della Lazio, ma sarà necessario offrire una cifra adeguato a Lotito. Piace molto Becir Omeragic dello Zurigo, che era presente a San Siro in occasione della partita tra Milan e Napoli. La società svizzera potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro. Si continua a monitorare anche Benoit Badiashile, difensore classe 2001 del Monaco. E' sempre viva la pista che porta ad Antonio Rudiger del Chelsea, il quale è in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe tornare in Italia con la maglia rossonera.