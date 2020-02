Milan, quanta emergenza in vista della Fiorentina

MILANO – Milan in emergenza, soprattutto nel reparto difensivo dove il tecnico ha perso contemporaneamente Kjaer e Musacchio, oltre al lungodegente Duarte. Il danese era uscito alla fine del primo tempo contro il Torino in campionato, e ieri la risonanza magnetica ha confermato la presenza di una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra. Meno grave il problema al polpaccio per Mateo Musacchio che quindi potrebbe essere convocato. Oltre a lui acciaccati anche Biglia e Calhanoglu.