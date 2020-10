MILANO – Secondo quanto riportato dal QS, il rientro di Ante Rebic avverrà per il match di giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga, ovviamente dalla panchina. nel frattempo però Rafael Leao non ha fatto rimpiangere l’ex Eintracht Francoforte sulla fascia sinistra. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa rossonera. Nessun dubbio, Maldini ha deciso: pronto l’affondo decisivo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA