Milan punta De Ketalaere: è lui il piano B se sfuma Szoboszlai

MILANO – Tra i grandi protagonista della Champions League c'è il giovane talento belga Charles De Ketelaere. Il centrocampista, classe 2001, gioca nel club Club Brugge e le sue ottime prestazioni stanno attirando molti club. I primi ad accorgersi del belga sono stati Inter e Atalanta, nella scorsa stagione, e ora Milan e Napoli. Charles De Ketelaere, nonostante la giovane età, ha già una presenza in Nazionale maggiore. Il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni di euro cifra che i Blauw-Zwart accetterebbero per lasciare partire il classe 2001. Il Milan starebbe pensando di ingaggiarlo qualora non dovesse riuscire a prendere Szoboszlai, sempre più vicino al Lipsia. De Ketelaere a Milanello ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Saelemaekers.