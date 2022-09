Puma e AC Milan di nuovo in campo per la sostenibilità

“Proprio nell'ambito del progetto promosso da PUMA, il Club lancerà infatti uno speciale concorso a premi e utilizzerà i propri store di Casa Milan, San Siro e San Babila come centri di raccolta nei quali i tifosi potranno riconsegnare in appositi bin i propri indumenti usati - anche logori, strappati e con loghi, ricami e stemmi, ma necessariamente composti al 100% da poliestere - per garantire loro una nuova vita e contribuire così alla riduzione degli sprechi”. Questo il comunicato che si legge sul sito ufficiale del Milan. <<<Parlando di Milan, domani si giocherà Milan vs Napoli e Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori!>>>