Milan insieme a Puma e Koché per una nuova capsule collaction

Insieme a Puma e Koché il Milan ha dato origine a una nuova e limitata collezione, ricavata dalle maglie inutilizzate.

PARIGI incontra MILANO: due città globali, capitali della moda e dello stile, le cui identità sono racchiuse nel DNA di AC Milan e KOCHÉ. La loro fusione è evidente in questa nuova collezione, che unisce il design inconfondibile e ambizioso di KOCHÉ, la tradizione e il carattere innovativo di AC Milan e l'esperienza nello sportswear di PUMA, in un mix unico di stili e valori.

Christelle Kocher ha dichiarato: "L'utilizzo di tessuti riciclati è un modo nuovo di immaginare la moda e rispettare l'ambiente. È stato emozionante creare questa capsule KOCHÉ in edizione limitata con il supporto di PUMA e AC Milan, tenendo in considerazione il suo impatto sul pianeta".

Il Chief Revenue Officer di AC Milan, Casper Stylsvig, ha aggiunto: "Siamo molto entusiasti di questa incredibile collaborazione con Christelle Kocher e PUMA, ispirata da valori condivisi quali sostenibilità, inclusione, creatività e progressività. È la testimonianza della versatilità del brand AC Milan e della sua capacità di sapersi muovere a proprio agio anche in settori diversi da quello del calcio, e di poter avere una propria voce anche in aree come moda e lifestyle. Superare i confini del calcio è un modo fantastico ed efficace di dimostrare il valore del nostro brand, attraendo allo stesso tempo nuovi tifosi. Poter far questo assieme a KOCHÉ, un brand con il quale condividiamo numerosi valori importanti, ci rende particolarmente orgogliosi".