Milan, uno sguardo alla prossima giornata di Serie A

Dopo la delusione in Champions League, il Milan vuole ripartire in campionato. Alle porto c'è la sfida di sabato sera con l'Udinese.

Redazione Il Milanista

Si è infranto il sogno del Milan di tornare a giocare gli ottavi di finale di Champions League dopo sette anni. Nella gara di ieri sera a San Siro, i rossoneri entrano bene in campo, trovando alla mezz'ora il gol del vantaggio con Tomori. Poi una respinta rivedibile di Maignan e una dormita dello stesso Tomori, hanno permesso ai 'Reds' di ribaltare e vincere la gara. Rossoneri, quindi, eliminati dalla Champions League e, essendo arrivati ultimi nel girone, sono fuori anche dall'Europa League. Ora Pioli potrà concentrare tutte le energie dei proprio giocatori in campionato e provare a competere fino in fondo per lo scudetto.

Venerdì riparte la Serie A. Ad aprire la 17a giornata sarà un infuocato derby della Lanterna. Il Milan scenderà in campo sabato sera alle 20:45 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Bianconeri che nella giornata di ieri hanno esonerato Luca Gotti, dopo l'ultima sconfitta contro l'Empoli. In panchina siederà Gabriele Cioffi, vice di Gotti, nominato allenatore ad interim. I nomi più vicini alla panchina dell'Udinese sono Stankovic e Paco Jemez. Pioli avrà i soliti problemi con gli indisponibili, soprattutto nel reparto offensivo dove l'unica vera punta è Zlatan Ibrahimovic. Per i rossoneri è fondamentale vincere per riscattare la delusione europea e continuare ad occupare il primo posto in campionato.

Per quanto riguarda le dirette concorrenti per lo scudetto, i nerazzurri ospiteranno a San Siro, nel posticipo della domenica, il Cagliari di Mazzarri, a caccia di punti importanti per la salvezza. Qualche ora prima, alle 18, scenderanno in campo i partenopei, terzi in classifica, al Diego Armando Maradona contro la rivelazione Empoli, che da neopromossa si trova a 4 punti dell'Europa. Nel pomeriggio, alle 15, la Dea sarà ospite sul campo del Verona e cercherà di alimentare il sogno scudetto con una vittoria.