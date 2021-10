Milan, ecco il programma del week end del settore giovanile

Ecco gli impegni delle formazioni giovanili rossonere del week end

Domani sera il Milan affronterà la trasferta di Bologna. Un match importante per i rossoneri che vogliono vincere e per Stefano Pioli che festeggerà le 100 panchine in rossonero.

Ma nel week end non c'è solo la prima squadra. Infatti da domani pomeriggio scenderanno in campo anche le formazioni giovanili, maschili e femminili, rossonere. A ricordarlo è il Milan con un comunicato diramato dal proprio sito internet, acmilan.com.

Un weekend "casalingo": a eccezione della Primavera di Mister Giunti, che giocherà domattina alle 11.00 a Lecce, quasi tutte le altre formazioni del Settore Giovanile scenderanno in campo al Vismara, tra sabato e domenica. Chi non sarà impegnato nel centro sportivo rossonero, comunque, disputerà i propri impegni di campionato in territorio milanese. In un insolito fine settimana privo di viaggi sabato scenderanno in campo U17 e U11 Femminile, U14, U13, U10 e U9; domenica, invece, spazio a U15 e U13 Femminile, U11, U15, U16 e U18.