Colpo albiceleste per il Milan, l’ agente: “Conversazioni con i dirigenti”

Con la pausa Mondiale in corso, il Milan inizia a studiare i primi colpi per il mercato di riparazione. Tanti sono i profili sul taccuino di Maldini e Massara, i quali hanno acquistato molto spesso in Europa, ma che questa volta potrebbero varcare i confini dell' euro.

E’ stato il suo procuratore del giovane Lopez, ad ammetterlo ai microfoni di Tuttosport: “Ho avuto conversazioni con i dirigenti di tutte e due le squadre la scorsa estate – afferma l’agente -. Mi era stato spiegato come stessero monitorando Carlos. Poi nell’ultimo mercato i rossoneri hanno acquistato De Ketelaere, che però è un calciatore che già giocava in Europa, questo credo abbia inciso sulla decisione finale del Diavolo. Per quanto riguarda l’Inter invece, oltre ai vari apprezzamenti di allora, lo hanno continuato a seguire, come dimostra il viaggio in Sud America di Dario Baccin”.