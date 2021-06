Milan, problemi a cinque cerchi

Il Milan rischia di avere qualche problema dalle convocazioni ai Giochi Olimpici

Con un anno di ritardo si stanno giocando gli europei di calcio. Un rinvio dovuto alla pandemia Covid 19, che ha costretto la UEFA a spostare di una stagione la kermesse. Impossibile il modello dell'NBA con la competizione itinerante che non poteva garantire la bolla.

Discorso simile anche per le Olimpiadi, il sogno di tutti di atleti. Troppi sportivi da tutto il mondo da gestire e controllare e Tokio 2020 rinviato di 365 giorni. Ma su questo evento il Milan potrebbe avere dei piccoli problemi.

Ai Giochi Olimpici parteciperanno, per il calcio, le Under 21. E fin qui tutto bene. Il problema è un altro: alle Selezioni possono essere aggiunti tre fuori quota.

E' il caso, ad esempio, di Brahim Diaz: Paolo Maldini e Frederick Massara stanno trattando il riscatto da parte del Real Madrid sulla base di un prestito con obbligo di riscatto sui 20 milioni di euro. La fumata bianca arriverà, ne siamo certi, ma potrebbe essere troppo: l'ex Manchester City potrebbe essere impegnato con la Spagna. Un'assenza importante per Pioli che a pochi giorni dall'esordio stagionale in Serie A rischia di farlo senza il proprio trequartista.

Ma Diaz non è il solo giocatore che potrebbe volare a Tokio. Infatti secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti sul proprio profilo Instagram, anche un big rossonero rischia la convocazione. Si tratta, secondo il noto giornalista di fede rossonera, di Franck Kessié.

La quasi sicura assenza del Presidente potrebbe creare dei grattacapi al tecnico emiliano. Ma il problema che si crea è un altro: il rinnovo dell'ivoriano. La dirigenza di via Aldo Rossi sta iniziando la trattativa per evitare il ripetersi di un Donnarumma o un Calhanoglu bis. Ma la chiamata alle Olimpiadi potrebbe prolungare di parecchio la telenovela per il rinnovo di contratto che, al momento, sembra già promettere parecchie puntate.