Verso Milan-Genoa: chance importante per Maldini

Questa sera è in programma l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Andiamo a vedere la probabile formazione rossonera.

Redazione Il Milanista

Mancano poche ore alla partita di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Alle ore 21 il fischio d'inizio a San Siro in uno stadio che sarà a capienza limitata visti i contagi Covid in aumento in tutta Italia. Per quanto riguarda il Milan, sicuramente Stefano Pioli opterà per qualche cambio e un po' di turnover anche se davanti ai microfoni si è detto pronto a schierare la migliore formazione possibile.

Ecco il probabile 11

Tra i pali andrà il primo portiere Mike Maignan. In difesa insieme al rientrante Fikayo Tomori dovrebbe esserci il giovane Matteo Gabbia il quale è in odore di mercato e potrebbe a breve lasciare il Milan in prestito. Su di lui ci sarebbe il forte interessamento della Sampdoria. Sugli esterni ecco che Stefano Pioli potrebbe far rifiatare Alessandro Florenzi. Dal primo probabile un impiego di Kalulu sulla fascia desta e Theo Hernandez su quella di sinistra. Passiamo al centrocampo dove il tecnico rossonero dovrà fare a meno ancora una volta di Ismael Bennacer e Franck Kessie entrambi impegnati ancora in Coppa d'Africa. In mediana dovrebbero dunque giocare il punto fermo Sandro Tonali e Rade Krunic. Infine, in attacco spazio dall'inizio a Saelemaekers, Maldini e Ante Rebic a sostegno dell'unica punta Olivier Giroud.

Alcuni cambi di formazione per i rossoneri

Stefano Pioli in conferenza stampa ieri ha affermato: “"Ibrahimovic non ci sarà, è un peccato perchè ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco domani". Ecco svelato il motivo di Giroud dal primo minuto senza nessun ballottaggio come è stato solito ad abituarci Stefano Pioli. Dalla cintola in su qualche cambio di formazione per il Milan. Krunic in mediana partirà titolare con Bakayoko pronto a subentrare. Alle spalle di Olivier Giroud, invece, chance per il figlio d'arte Maldini e per Ante Rebic. Entrambi non erano stati titolari contro il Venezia nell'ultimo turno di Serie A.