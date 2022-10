Milan, probabile formazione con la Dinamo Zagabria: un dubbio per Pioli

Ecco i possibili undici titolari di Stefano Pioli per il match contro la Dinamo Zagabria: ancora un ballottaggio da sciogliere per il tecnico

La prossima partita del Milan in Champions League contro la Dinamo Zagabria sarà fondamentale per il passaggio del turno. Sarà una trasferta particolarmente impervia per i rossoneri, che hanno il dovere di portare a casa i tre punti contro una formazione che allo Stadio Maksimir è stata capace di trionfare contro il Chelsea, vincendo di misura per 1-0 e quindi con tanto di porta inviolata.

Stefano Pioli non ha ancora deciso gli undici che schiererà in campo domani, ma qualche giocatore sicuramente non potrà essere presente: innanzitutto, l'infermeria ad oggi conteggia ben cinque infortunati, tra cui Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria. Il conto salirebbe a sei a causa del recente infortunio di Serginho Dest. Infine, il tecnico parmense dovrà fare a meno anche di Fikayo Tomori, e dovrà scegliere anche il dubbio legato alla trequarti: con Brahim Diaz recuperato ma non ancora al top della forma, l'allenatore del Milan dovrà scegliere uno tra Rade Krunic e CharlesDe Keteleare, con il bosniaco in vantaggio sull'ex Club Bruges.