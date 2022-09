Milan Primavera – Seconda vittoria stagionale per i rossoneri

Nella giornata di ieri il Milan Primavera ha battuto il Cagliari Primavera per due reti a zero. Il tabellino della gara

“Seconda vittoria stagionale per la Primavera rossonera, che bissa la buona prestazione in Youth League a Salisburgo e batte il Cagliari per 2-0, grazie alla punizione di Chaka Traorè e al raddoppio nel finale di Jordan Longhi. Il successo arriva al termine di un match ruvido, che una formazione giovane come la nostra ha saputo gestire con coraggio e personalità al cospetto di un avversario che, nella scorsa stagione, ha raggiungo la Semifinale playoff. Dopo tre sconfitte nelle prime quattro uscite di campionato, una vittoria così convincente era di fondamentale importanza e rende ancora più evidente la crescita della squadra in queste ultime settimane”.