La Primavera vince e si rilancia: il tabellino della gara

Il Milan Primavera di Mister Giunti vince contro la Spal e si rilancia in campionato. Il tabellino della gara

“I primi gol in campionato di El Hilali (doppietta), il ritorno alla rete di Traorè e Rossi. Con un perentorio 4-0 la Primavera del Milan vince battendo la SPAL a Ferrara, rilanciandosi dopo un paio di passi falsi (Juve e Cagliari). Un primo tempo molto bloccato e povero di emozioni, una ripresa a senso unico nella quale i rossoneri si sono scatenati segnando a ripetizione: da segnalare, soprattutto, la grande prova di El Hilali. Ottima la risposta della squadra al momento difficile, il successo in trasferta mancava da febbraio - in generale da circa un mese - e permette di ritrovare serenità e fiducia”.

“La 28ª giornata di Primavera 1 regala tre punti importanti, che portano il Diavolo momentaneamente al decimo posto a quota 39. Gli alti e bassi di questa stagione invitano a non guardare troppo la classifica, la zona playoff rimane sempre a debita distanza ma ora è necessario mettere fieno in cascina, andare avanti a lavorare e pensare alla prossima gara in programma sabato 16 aprile alle 16.30, quando al Vismara il Milan ospiterà la Sampdoria, in lotta per lo stesso obiettivo”.