Ripercorriamo il match vinto ieri dai ragazzi di Giunti contro la Spal

Il Milan Primavera di Mister Giunti vince contro la Spal e si rilancia in campionato. La cronaca del match

“Cambiando 7/11 dei titolari nella formazione iniziale col Cagliari, il Milan al 3' quando il tocco di Orfei da pochi passi non inquadra lo specchio e poi provano ad affacciarsi a loro volta in attacco: al 5' tiro di Nasti parato da Magri, all'8' il portiere fa ancora meglio volando a deviare la bella punizione di El Hilali. La partita fatica ad accendersi, Traorè e il più ispirato El Hilali non trovano il pertugio nemmeno alla mezz'ora . Il primo tempo va in archivio con un'uscita di Desplanches a fermare Wilke Braams”.

“La ripresa comincia nel migliore dei modi, dopo una chance per Di Gesù (rimpallato) al 48' arriva il gol del vantaggio di Traorè: pallone in area, Chaka sbuca dietro a una difesa avversaria distratta, salta Magri e appoggia in rete. È il gol che sblocca la gara, scioglie la SPAL e soprattutto carica il Diavolo, il quale dilaga grazie all'El Hilali show. Doppietta in cinque minuti, al 54' e al 59', quasi allo stesso modo: destro in diagonale dal limite a spizzare il palo ed entrare; destro a incrociare in ripartenza a mirare l'angolino. Nel finale va più vicino il Milan al poker, pericolosi Foglio e Capone, che i biancazzurri ad accorciare le distanze, da segnalare solo una punizione di Puletto bloccata da Desplanches. A ridosso del recupero Rossi firma per davvero il 4-0, depositando alle spalle di Magri il buon assist di Foglio. Triplice fischio”. Questo il comunicato ufficiale presente sul sito del Milan in merito alla cronaca del match vinto ieri dal Milan Primavera di Mister Giunti contro i pari età della Spal.