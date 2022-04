Il Milan Primavera non sa più vincere: 4 ko nelle ultime 5

Il Milan Primavera allenato da Mister Giunti sembra essersi perso. Ieri altra sconfitta, questa volta contro il Pescara

Redazione Il Milanista

Il Milan Primavera perde ancora. Continua il periodo no per i ragazzi di Mister Giunti. A farsi beffa dei rossoneri questa volta è toccato al Pescara che in casa ha avuto la meglio per 3-1.

Il comunicato del Milan in merito

“Infrasettimanale indigesto per il Milan Primavera di Federico Giunti, che al Delfino Training Center esce sconfitto per mano del Pescara per 3-1. Una sconfitta che segna un passo indietro anche sotto il profilo della prestazione: fatta eccezione per la seconda metà del primo tempo, con il gol del momentaneo pari di Foglio e un palo di El Hilali, i rossoneri hanno subito l'iniziativa dei volitivi abruzzesi”.

Periodo difficile per i rossoneri

“Prosegue il periodo difficile - quattro ko nelle ultime cinque partite - per il Milan, che ha chiuso anche in inferiorità numerica nell'ultima mezzora per un cartellino rosso a Nsiala. Con cinque giornate mancanti alla fine della stagione regolare la classifica rischia ora di complicarsi in chiave salvezza: servirà quindi una reazione, a partire dalla sfida di sabato pomeriggio al Bologna (ore 15.00 al Vismara)”.

Il tabellino della gara

“PESCARA-MILAN 3-1

PESCARA (4-3-3): Di Carlo; Staver (39'st Palmentieri), Scipione, Madonna, Longobardi; A. Mehić, Lazcano (12'st D. Mehić), Kuqi (27'st Scipioni); Amore, Blanuta (39'st Sayari), Napoletano (27'st Salvatore). A disp.: Barretta, Servalli; Postiglione, Colazzilli, Stampella, Braccia, Crimaldi. All.: Iervese.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Borges (26'st Piantedosi), Coubis, Bosisio (1'st Nsiala), Stanga; Di Gesù (26'st Camara), Tolomello, Foglio; El Hilali (9'st Roback), Nasti (9'st Rossi), Traorè. A disp.: Desplanches, Nava; Eletu, Gala; Omoregbe. All.: Giunti.

Arbitro: Zucchetti di Foligno.

Gol: 1' e 45' A. Mehic (P), 23' Foglio (M), 19'st Napoletano (P)

Ammoniti: 43' Staver (P), 5'st Napoletano (P), 8'st Nasti (M), 39'st Sayari (P), 49'st Salvatore (P).

Espulso: 18'st Nsiala (M)”. Questo il comunicato presente sul sito ufficiale rossonero in merito all'ennesimo ko dei ragazzi di Mister Giunti in Serie A Primavera.