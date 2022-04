Il Milan Primavera perde ancora: il tabellino della gara

Il Milan Primavera allenato da Mister Giunti sa solo perdere. Ennesima sconfitta in campionato per i giovani rossoneri

“Pomeriggio negativo per il Milan Primavera, che cede al Vismara al cospetto del Bologna per 4-1 al termine di una partita dai due volti. Più che positiva nella prima frazione, con il vantaggio firmato da Robotti e il raddoppio sfiorato da Traorè; negativa, invece, nella ripresa, indirizzata nel peggiore dei modi con l'espulsione di Pseftis e i quattro gol rossoblù arrivati tutti in inferiorità numerica per i rossoneri”.

“Nel mezzo un brutto infortunio, proprio in chiusura di primo tempo, occorso ad Andrea Capone: per il nostro numero 10, uscito tra le lacrime in barella, la prima diagnosi parla di una distorsione al ginocchio destro la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. Una giornata da archiviare al più presto per la squadra di Giunti, per una classifica che resta ferma e complicata in chiave salvezza. Prossimo appuntamento per i rossoneri venerdì prossimo, quando saranno di scena sul campo dell'Empoli per la terzultima giornata del Campionato di Serie A Primavera 1”.