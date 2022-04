Male la prima di Mister Terni: cade ancora la Primavera

La Primavera rossonera non smette più di perdere. Il comunicato del Milan sulla prima uscita di Mister Terni

“Non arriva la vittoria nel giorno dell'esordio di Mister Terni. La Primavera va in vantaggio ma subisce la rimonta dell'Empoli e perde così la quarta partita consecutiva. La sconfitta contro i toscani certifica una volta di più il momento difficile che sta attraversando l'U19 rossonera , ora chiamata a una reazione per allontanare lo spettro della zona playout.”

“L'approccio al match è stato però ottimo ed era culminato con il gol del vantaggio di Gala, al 10'; il trascorrere dei minuti ha visto prevalere l'energia dei toscani, vincitori del campionato nella scorsa stagione. In gol Pezzola, Degli Innocenti e Magazzu, che in contropiede nel finale ha chiuso la partita togliendo ogni speranza di pareggio. Mancano due partite al termine della stagione, in cui sarà fondamentale tirare fuori ogni energia: il Derby con l'Inter di lunedì 9 maggio (ore 17.00) e l'ultima contro il Genoa”.