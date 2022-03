Perde il Milan Primavera: è la Fiorentina ad avere la meglio

Il Milan Primavera ha perso 3 a 1 nella gara di ieri contro la Fiorentina. Riviviamo il match con la cronaca del Milan

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in merito alla sconfitta della Primavera dove si legge: “La prima sliding-door importante del match si palesa al minuto 14', quando Omoregbe in contropiede sciupa un'ottima chance per il vantaggio; sul ribaltamento la Fiorentina non perdona e Toçi, sul filtrante di Bianco, incrocia e batte Desplanches. Gol sbagliato, gol subito. I rossoneri dimostrano però di essere vivi e di essere pienamente dentro il match, Alesi al 27' calcia di destro dal limite trovando i guantoni di Andonov. Quattro minuti più tardi, al 31', ecco il pareggio: Omoregbe straripante a destra serve in mezzo per Alesi che colpisce il palo, prontissimo Rossi sulla ribattuta: terzo gol in campionato per lui. Ancora Alesi al 39' con una punizione insidiosa dalla grande distanza, che costringe Andonov a smanacciare in corner”.