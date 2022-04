Qui Primavera – La cronaca del match perso dagli uomini di Mister Giunti

Il Milan Primavera ha perso per 4 a 1 contro la Juventus Primavera. Il commento alla gara e il tabellino nel comunicato rossonero

“La novità di inizio ripresa è l'ingresso di Lazetić, però il copione non cambia e anzi peggiora al 51' quando Turicchia in piena area, liberato dal tacco di Chibozo, la piazza all'angolino e firma il tris. Anche in questo caso la rete subita dà una scossa ai rossoneri: al 60' rasoterra di Lazetić, si distende Senkó; al 64' lo stesso Marko libera Capone il quale di piatto, preciso, accorcia le distanze. Il Diavolo prova a crederci e inserisce forze fresche come El Hilali e Omoregbe, al 68' un lodevole Gala impegna ancora Senkó, ma i padroni di casa all'80' firmano il poker mandando la gara in archivio: Rouhi mette in mezzo, Savona colpisce. Nel finale ci provano El Hilali di potenza e Di Gesù di testa, niente da fare. Triplice fischio”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla sconfitta dei giovani rossoneri.