Milan Primavera, chi è Nasti il baby bomber rossonero?

Marco Nasti, giovane promessa rossonera, sta mettendo a dura prova le difese avversarie con prestazioni del tutto straordinarie.

All' interno del gruppo Milan Primavera vi è un calciatore che continua a mettersi in mostra. Si tratta di Marco Nasti, attaccante classe 2003, che con la doppietta di oggi le sue marcature stagionali salgono a quota 9, in sole 9 uscite. Numeri impressionanti per il centravanti, che sta attirando su di se l'attenzione di tante squadre. Con la sua doppietta di oggi messa a segno contro il Bologna, la sua media è schizzata alle stelle, ovvero un goal a partita. Il ragazzo ha aperto le marcature e raddoppiato nel giro di soli cinque minuti. Essendo uno dei migliori elementi del settore giovanile è entrato anche nel giro della prima squadra di Stefano Pioli. E nel 2019 è entrato a far parte dell' Under19 per poi passare in Primavera. Il suo nome ha iniziato a circolare dopo la convocazione dello scorso anno, nel match di San Siro contro il Napoli, complici le assenze di Giroud e Rebic.