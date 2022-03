Crisi nera per la Primavera rossonera: arriva il terzo ko di fila

Il Milan Primavera perde ancora in Serie A. questa volta è il Napoli ad avere la meglio degli uomini di Giunti

Redazione Il Milanista

“Una sconfitta netta, la terza consecutiva. A Napoli il Milan Primavera cade 3-0, un risultato maturato interamente nel primo tempo. Una partita che i partenopei di Frustalupi hanno portato sui propri binari fin dal 6', con la rete di Vergara. Da quel momento i rossoneri hanno faticato a trovare le risorse fisiche e mentali per reagire, subendo le altre due reti di Saco e Ambrosino, al 17' e al 29'. Dopo le due sconfitte contro Roma e Atalanta, ci si aspettava una reazione veemente da parte della squadra, che invece non è riuscita a pareggiare l'energia messa in campo dai padroni di casa”.

C'è la volontà ma manca tutto il resto

“Qualche spunto e qualche sprazzo di volontà nella ripresa, specialmente con l'ingresso di Omoregbe, che sulla destra ha trovato più volte il fondo. Qualche timida occasione c'è stata, ma troppo poco per poter ribaltare un risultato difficile: mercoledì si torna già in campo al Vismara contro il Lecce, per dare una svolta a questo frangente negativo”.

Il commento del primo tempo

“Il primo sussulto rossonero del match è una punizione conquistata al limite dal Gala al 3' e calcia da Capone, sopra la traversa. I padroni di casa trovano il vantaggio al 6' con un collo esterno improvviso di Vergara dal limite, che batte imparabilmente Pseftis. Il Napoli trova fiducia e spazi dopo il gol, i rossoneri non reagiscono e al 17' raddoppiano con Saco, che vince un rimpallo in area e scarica di destro in rete da distanza ravvicinata. Traorè al 25' ha sul destro la chance per accorciare le distanze ma, dopo la bella iniziativa di Capone, calcia troppo centrale. La partita non cambia e un errore di Stanga al 29' apre la strada ad Ambrosino, che con un pallonetto batte Pseftis e segna la terza rete del Napoli. Al 37' proviamo timidamente a risalire con Tolomello, che calcia di sinistro dentro l'area: conclusione potente ma lontana dallo specchio. Al 43' primo buon pallone del match per Nasti, che di destro cerca il palo lontano senza angolare a sufficienza”.

La cronaca della seconda frazione

“Diversa verve a inizio ripresa per la squadra di Giunti, che si rende pericolosa prima con Gala e poi con un mancino di Capone al 52'. L'occasione vera capita a Bosisio al 55', incornata decisa su corner di Capone e gol sfiorato di centimetri. Al 73' la prima sgasata di Omoregbe porta a un'opportunità in area per Gala, che non trova il tempo per girarsi e calciare. Ancora Omoregbe prova qualche spunto nel finale ma senza gloria: i rossoneri pagato il terzo ko consecutivo”, si legge nel comunicato presente sul sito del Milan.