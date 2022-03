Milan Primavera, Giunti: “Sconfitta non meritata, brutto inizio 2o tempo”

Il Milan Primavera ha perso 3 a 1 nella gara di ieri contro la Fiorentina. Sentite le parole di Mister Giunti a fine gara

“La vittoria al Vismara con il Lecce aveva risollevato un po' l'umore della Primavera, che oggi ha però ritrovato la sconfitta per mano della Fiorentina, bestia nera dei ragazzi di Giunti. 3-1 il risultato finale, dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa che ha invece sorriso ampiamente ai viola. Di Leonardo Rossi il gol rossonero per il momentaneo 1-1 alla mezz'ora del primo tempo , ma la seconda frazione ha visto i rossoneri - pieni di assenze - giocare sotto ritmo e arrendersi alla formazione di Aquilani, ora seconda in classifica. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato sono un bottino abbastanza deludente per i ragazzi di Giunti, che già sabato mattina al Vismara proveranno nuovamente a invertire la rotta contro l'Hellas Verona”.

"Il risultato ci penalizza forse più di quanto abbia detto la partita, abbiamo giocato un bel primo tempo non permettendo alla Fiorentina di avere il comando del gioco, grazie a una compattezza di squadra e a una capacità di pressione che ci ha portato spesso ad arrivare in area avversaria con pericolosità. Purtroppo paghiamo i primissimi minuti della seconda frazione in cui, nonostante le raccomandazioni di partire forte, ci siamo fatti sorprendere in una delle prime giocate offensive dei viola, e la partita si è messa in salita. Comunque i ragazzi hanno provato a raggiungere il pareggio fino alla fine, senza trovare l'episodio vincente. Mi sento di fare i complimenti a tutti i ragazzi perché nel complesso abbiamo fatto una buona partita". Questo è parte del comunicato presente sul sito del Milan in merito alla sconfitta degli uomini di Mister Giunti contro i pari età della Fiorentina.