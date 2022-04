Riviviamo assieme l’ennesima sconfitta della Primavera rossonera

Nella giornata di ieri il Milan Primavera il Milan Primavera ha subito una sconfitta delicata in chiave salvezza

“Tante novità di formazione per Mister Giunti, dal ritorno tra i titolari di Robotti e Capone all'inserimento di Camara sulla destra. Inizio dalle poche emozioni in un pomeriggio piovoso al Vismara, con le due squadre che non riescono a trovare particolari spunti. La prima occasione è rossonera e arriva al 23': punizione da posizione interessante per Capone, la barriera respinge in calcio d'angolo. È sugli sviluppi del corner che arriva il gol del vantaggio per il Milan, con un colpo di testa schiacciato di Robotti su cui non arriva Bagnolini. La rete non cambia il leit-motiv del match: acuto Bologna al 36' con un palo colpito da Pagliuca - tiro deviato da Camara - mentre nel recupero i rossoneri sfiorano il raddoppio con Traorè. Il primo tempo si chiude con il già citato infortunio a Capone, episodio che scuote tutti i presenti”.