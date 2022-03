Dopo 3 ko arriva la vittoria: la cronaca della partita vinta dagli uomini di Giunti

Il Milan Primiavera riparte contro il Lecce: riviviamo la partita assieme tramite la cronaca del match vinto dai giovani rossoneri

“Consueto 4-3-3 per Mister Giunti che però presenta un tridente inedito formato da Capone, Roback e Omoregbe, alla prima da titolare in rossonero. L'inizio è contratto da parte di entrambe le squadre, la prima chance è ospite all'8' con una conclusione al volo di Been Wessel ben respinta da Desplanches. I rossoneri rispondono al 13': assist di Capone per Roback, che si libera in dribbling e conclude centrale, para Samooja. Cresce offensivamente il Milan, in particolare con le progressioni in avanti di Omoregbe, pericoloso in particolare al 31', e di Tolomello: è proprio quest'ultimo ad avere la migliore occasione del primo tempo, un sinistro nato da un triangolo con Capone che viene respinto da Samooja al 42'”.