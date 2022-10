Milan Primavera, Abate dopo Chelsea-Milan: “Buon punto per la classifica”

Il Milan Primavera torna da Londra con una buona prestazione e con un punto in tasca. Finisce 1-1 il confronto con il Chelsea, con le reti di Simic per i rossoneri ed il pareggio firmato Castledine per i Blues. Il Diavolo adesso guida, a quota 5 punti, il Gruppo E di Youth League a pari merito con il Salisburgo, con Dinamo Zagabria (3 punti) e Chelsea (2 punti) a chiudere la classifica. Un inizio incoraggiante per il percorso in coppa dei giovani rossoneri.