Milan Primavera ancora ko: questa volta è l’Atalanta a passare

“Una giornata no. Una sconfitta dolorosa, da mettersi alla spalle ma da non dimenticare per cercare di evitare un'altra partita del genere nel breve-medio periodo. La Primavera del Milan perde per la seconda volta di fila dopo Roma, stavolta al Vismara (1-3) contro un'Atalanta superiore. Se nella capitale i rossoneri erano stati all'altezza, quella di questo pomeriggio è stata una prestazione davvero sottotono. Il gol del vantaggio di Traorè è rimasto un episodio isolato perché nel complesso la squadra non ha praticamente più creato problemi ai bergamaschi, bravi ad approcciare meglio e in generale giocare meglio la gara. La differenza l'ha fatta la ripresa, i gol di Cissé e Sidibe, però molto peso l'ha avuto anche il pareggio ospite realizzato a fine primo tempo”.

Partita brutta per i rossoneri

“Il Diavolo, di fatto, non si è mai acceso: nemmeno le reti avversarie né i cambi hanno cambiato l'atteggiamento. Era uno scontro diretto per credere ancora di più alla zona playoff, non ci voleva e fa male: la nostra Primavera resta ferma a quota 30 punti in classifica dopo la 21ª giornata di campionato, col sesto posto ora a -3 (-4 se la Fiorentina vincerà il recupero di mercoledì). Qualche ora per smaltire la delusione, una settimana per lavorare e preparare il possibile riscatto nel prossimo weekend, domenica 6 marzo alle 10.45, quando ci sarà in programma l'importante trasferta di Napoli”.

La cronaca del primo tempo

“Stanga terzino destro e Di Gesù titolare tra le novità di formazione. L'Atalanta parte più cattiva: al 2' e all'8' Desplanches è bravo in uscita, opponendosi a Sidibe e soprattutto a Cissé sottoporta; all'11' De Nipoti calcia a giro da posizione defilata, alto. Milan troppo passivo, però letale a colpire e sbloccare alla prima opportunità: al 19' Nasti riceve un passaggio e prova ad addomesticarlo, Traorè segue il pallone e di rapina batte Dajčar da pochi passi. I rossoneri accarezzano il colpaccio, al 21' Nasti prova un pallonetto sottoporta ma viene fermato dal salvataggio del portiere. La gara riprende il vecchio copione, a maggior favore degli avversari. Poche emozioni fino al 45' quando arriva il pareggio: stop e bel mancino in diagonale a fil di palo di Cissé”.

La cronaca del secondo tempo

“Un brutto momento per incassare il gol, proprio a ridosso del riposo, non a caso anche l'inizio di ripresa sorride ai bergamaschi: al 48' Cissé firma la doppietta e il raddoppio grazie a un gran piattone dal limite, dopo lo scarico di Sidibe, all'angolino. I rossoneri non reagiscono, senza mai accendersi in avanti e concedendo dietro. Doppia chance per De Nipoti all'ora di gioco: al 60' deviazione imprecisa in piena area; al 66' tiro bloccato da Desplanches. Partita in ghiaccio al 74', segna Sidibe con un tocco morbido al termine di un'azione in velocità. Nel finale tentativi di De Nipoti e Alesi, poi basta. Triplice fischio”. Questo il comunicato del Milan.