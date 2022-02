Il Milan Primavera non smette di vincere: battuto anche il Torino

Nella giornata di ieri il Milan Primavera ha battuto il Torino Primavera. Andiamo assieme a vedere come è andata

Redazione Il Milanista

Il Milan nella giornata di ieri ha emesso un comunicato ufficiale dove ha scritto: “Prosegue con entusiasmo la striscia di risultati positivi per il Milan Primavera, che firma la terza vittoria consecutiva dopo Bologna e Sassuolo, contro il Torino di Mister Coppitelli, a solo un punto di distanza in classifica ad inizio giornata. Come nel recente match contro i neroverdi, basta una rete ai ragazzi di Mister Giunti per agguantare il successo e dare sempre più forma concreta al sogno play-off. Sofferenza e fiducia nei propri mezzi i principi fondamentali per resistere agli assalti del Torino, reduce da un pareggio contro la Roma capolista. Il risultato finale premia i rossoneri e rimette in luce bomber Nasti, alla 10° rete in 11 gare in Primavera 1”.

Il commento della gara

“Inerzia di gara lenta e priva di emozioni del primo tempo rovesciata dai cambi, grazie soprattutto a Capone, entrato ad inizio secondo tempo e vero e proprio motore per la fase offensiva: dal suo estro nascono le più nitide occasioni per i rossoneri, e proprio la lucidità in avanti traccia la linea tra vincitori e vinti, con il Milan che esce dal Centro Sportivo Vismara con altri tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Archiviato il successo sui granata, per i rossoneri è tempo di pensare al prossimo impegno: sabato 19 febbraio, per la 20° giornata di Primavera 1, il Milan farà visita alla Roma, capolista solitaria, per dare seguito al momento di forma e provare a dare la sterzata definitiva al campionato”.

La cronaca del primo tempo

“Primo tempo senza grandi emozioni, bloccato su un pareggio a reti bianche. La prima fiammata dei rossoneri arriva al minuto 16, con un doppio dribbling di Roback sulla linea di fondo che rimpalla sui piedi di El Hilali, il tiro è potente ma ribattuto dalla difesa granata. Alla mezz'ora il doppio squillo: prima Di Gesù sfiora il gol del vantaggio con un sinistro micidiale dalla distanza, palla che dà l'impressione di insaccarsi, ma finisce di poco a lato dell'incrocio dei pali. Successivamente cross di Wade, Ginetis piomba sul pallone a colpo sicuro ma l'intervento di Desplanches è decisivo, e la difesa rossonera libera”.

La cronaca del secondo tempo

“Secondo tempo all'insegna dei cambi per Mister Giunti, alla ricerca della scossa. La gara prende ritmo, con i rossoneri più tecnici nel proporsi in avanti grazie soprattutto alle invenzioni di Capone, appena entrato. Proprio dal numero 10 prende piede l'azione del vantaggio al minuto 70: Gala, appena subentrato a Di Gesù, riceve e calcia da fuori area, il portiere granata respinge debolmente e a Nasti non resta che ribattere in rete, siglando il vantaggio. Ferito nell'orgoglio, ci prova il Torino una manciata di secondi dopo, ma Desplanches si supera in mischia sventando il possibile pareggio. Prima del fischio finale c'è tempo per altre due occasioni per i rossoneri, prima con El Hilali poi con Gala, ma l'1-0 è sufficiente: altri tre punti per il Milan Primavera”.