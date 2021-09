Milan prima di Adli ha cercato Florian Grillistch dell’Hoffeinheim

Ecco il retroscena di mercato del Milan. La dirigenza rossonera voleva prendere Grillitsch ma alla fine ha virato su Adli

Redazione Il Milanista

Il Milan è stata una delle società protagoniste del mercato con oltre 60 milioni di euro investiti sul mercato. Soldi che sono usciti dalle casse del club di via Aldo Rossi per riscattare i prestiti di alcuni giocatori (Tomori e Tonali su tutti) ma anche per acquistarli.

Gli ultimi arrivati all'ombra del Duomo sono stati Junior Messias e Yacine Adli sebbene, quest'ultimo, vestirà il rossonero solo la prossima stagione. Maldini e Massara dopo una lunga trattiva con il Bordeaux: il duo mercato rossonero infatti non voleva superare i 10 milioni di euro, mentre il club francese ne chiedeva almeno 12. La soluzione si è trovata lasciando il centrocampista classe 2000 in prestito ai transalpini per una stagione, dove potrà continuare il suo percorso di crescita.

Eppure prima di virare con decisione sul giovane talento del Bordeaux, il Milan aveva valutato l'ingaggio di un altro giocatore, tanto da presentare un'offerta al suo club. Non è un segreto che il Milan aveva come priorità di mercato quella di rinforzare il centrocampo e tra i giocatori valutati c'era anche Florian Grillistch. L'austriaco è stato più di un nome sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il duo aveva già mostrato interesse per il classe '95 in primavera e dopo l'Europeo da protagonista con l'Austria la dirigenza di via Aldo Rossi ha presentato un'offerta da 10 milioni di euro così composta: 8 milioni per il cartellino e 2 di bonus. Grillitsch aveva dato la disponibilità al trasferimento ma l'Hoffeinheim, club proprietario del cartellino, lo valutava 15 milioni di euro.

Una cifra ritenuta troppo esosa da Maldini e Massara visto che il contratto dell'austriaco scadrà a giugno 2022 e da gennaio sarà libero di accordarsi con chi vuole per trasferirsi, dopo 6 mesi, a parametro zero. Gli stessi 10 milioni che il Milan aveva preventivato per l'acquisto dell'austriaco poi il duo mercato gli ha investiti su Adli, ritenendo il francese un vero talento.