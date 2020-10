Milan, presto il matrimonio con Thauvin?

MILANO – E’ una vera e propria ossessione quella che ha il d.s. del Milan, Frederic Massara, per Florian Thauvin, tanto che il responsabile del mercato dei rossoneri, negli anni passati, aveva provato a portarlo a Roma. In questa sessione il dirigente, insieme a Paolo Maldini, hanno più di un contatto con gli agenti del giocatore per portarlo all’ombra del Duomo, senza però riuscire ad arrivare a dama.

OCCASIONE A PARAMETRO ZERO ? – Nonostante la trattativa con l'Olympique Marsiglia, che ne detiene il cartellino, si siano arenate, rimane la volontà da parte di Maldini e Massara di portare il nazionale francese classe '93 a Milano. I due proveranno a trovare il prima possibile un accordo con gli agenti di Thauvin, visto che il Marsiglia, ad oggi, non ha ancora formulato un'offerta per il rinnovo. Le ipotesi sono due: prenderlo a gennaio pagando un piccolo indennizzo al suo attuale club oppure aspettare giugno per prenderlo a zero. Le basi, per il matrimonio, ci sono tutte.