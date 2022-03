Milan: quanti prestiti!, analizziamo insieme le singole situazioni

Massara e Maldini sono pronti ad analizzare le diverse situazioni in casa rossonera. Ecco chi parte e chi resterà.

In casa Milan si pensa già alla prossima stagione. Il Ds Massara e Maldini vogliono anticipare le prime mosse già ora, per prendere contro tempo le altre società a mercato iniziato. I nomi che circolano in ottica rossonera sono moltissimi, sia in entrata che in uscita. Si parte certamente però dai calciatori di proprietà del Milan che sono in giro per l’Europa: nessun dubbio, chiaramente per Yacine Adli, acquistato la scorsa estate e pronto a varcare i cancelli di Milanello, per la prima volta fra qualche mese. Tornerà alla base anche Tommaso Pobega, a meno che, con il Torino non si decida di impostare una trattativa per il trasferimento di Bremer a Milano. Ipotesi questa, al momento, da escludere, visto che il Diavolo ha deciso di puntare su Sven Botman. Non farà ritorno a Milano, invece, Jens Peter Hauge. Il norvegese, ex Bodo/Glimt, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Eintracht Francoforte. Un diritto che diventa obbligo per i tedeschi al raggiungimento della salvezza.