Milan, preoccupazione per le condizioni di Kjaer: l’emergenza ora è in difesa

MILANO – Uscito ieri dopo 11 minuto si sottoporrà oggi a controllo medico per capre l’entità del danno alla coscia destra. Il Milan spera di perderlo solo per qualche giorno, ma adesso Stefano Pioli avrà solo due centrali di ruolo a disposizione, Gabbia e Romagnoli, per le prossime sfide contro Samp, Sparta Praga e con tutta probabilità anche Parma. Questo perché Musacchio e Duarte, per motivi diversi, non sembrano rientrare nel progetto tecnico rossonero. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA