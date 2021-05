Milan, prende quota N’Koulou, pronto all’addio a zero al Torino

Le ultime novità sul mercato rossonero, in fermento quando ci avviciniamo sempre più alla sessione estiva di trattative.

MILANO - Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad um importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire . Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni . Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

LA QUESTIONE MERCATO IN ENTRATA - Ma ciò che ovviamente attira di più tifosi e addetti ai lavori, è il mercato in entrata. A tal proposito si profilano novità interessanti da Milaello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolas N'Koulou lascerà il Torino al termine della stagione e si libererà a parametro zero. Il Milan, cercò il giocatore già lo scorso gennaio e la scorsa estate, per poi però optare per altre scelte. Sul difensore del Torino però non ci sarebbe solo il Milan. Si parla di club della Premier League e della Ligue 1 francese pronte ad investire su di lui. Su tutti però ci sarebbe il Trabzonspor che secondo la 'Gazzetta dello Sport' sarebbe già pronto per fargli un'offerta. Il Milan insomma al momento è defilato, ma a contare potrebbe essere soprattutto la volontà del calciatore, che sarebbe sicuramente più stimolato dalla possibilità di consacrare la sua carriera con una esperienza al Milan.