Milan, due premiazioni per due centrocampisti rossoneri

Il Milan prepara la gara di domani in programma a San Siro contro la Salernitana. Oggi a Milanello sono stati premiati due giocatori.

Redazione Il Milanista

Si torna subito in campo questo fine settimana. Il Milan, dopo la bella vittoria in casa del Grifone per 3-0, ospiterà domani pomeriggio alle 15 a San Siro l'ultima in classifica, la Salernitana, nella gara valevole per la 16a giornata di Serie A. La formazione non dovrebbe essere troppo diversa da quella che è scesa in campo mercoledì sera al Ferraris. A centrocampo partiranno ancora titolari Franck Kessiè e Sandro Tonali. Proprio i due centrocampisti rossoneri, nella giornata di oggi, hanno ricevuto un premio a testa.

Come testimoniato da un post sul profilo Twitter del Milan, l'ivoriano, alla presenza dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara, è stato premiato a Milanello per aver raggiunto nella gara di mercoledì con il Genoa la presenza numero 200 con la maglia rossonera in tutte le competizioni. Questo è quello che è stato scritto sul post, accompagnato da alcune foto della squadra e dello staff: "Una giornata speciale per Franck, premiato per le 200 presenze in rossonero".

Ma le premiazioni non finiscono qui. Sempre sul proprio profilo Twitter, il Milan ha annunciato che Sandro Tonali è stato votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di novembre: "In continua crescita: Sandro è il vostro Emirates MVP del mese di Novembre". Nel post è presente anche un video dove il centrocampista classe 2000 ringrazia i tifosi rossoneri e con le sue migliori giocate. Un giusto riconoscimento per Tonali, che all'inizio della sua avventura al Milan ha trovato qualche difficoltà, ma ora sembra essere un leader del centrocampo, oltre ad aver conquistato l'affetto di tantissimi tifosi.