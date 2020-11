Milan, possibile scambio tra Calhanoglu e Eriksen. Elliott dice no

MILANO – L’Inter ha deluso in Champions League, tanto da essere quasi fuori dalla massima competizione europea per club. Pesante la sconfitta di ieri contro il Real Madrid per 2 a 0. E forse il match di ieri potrebbe aver sancito la rottura tra i nerazzurri e Christian Eriksen. Il danese infatti è subentrato ad appena 8 minuti dalla fine della partita, prendendo il posto di Lukaku. Secondo molte fonti estere il Milan starebbe pensando di ingaggiare l’ex Tottenham. Se infatti i rossoneri a gennaio saranno ancora tra i primi posti del campionato, gli potrebbero offrire l’occasione di rimettersi in gioco. L’Inter potrebbe chiedere in cambio Calhanoglu, visto che il turco non ha ancora rinnovato il suo contratto, ma il club di via Aldo Rossi non sembra essere gradire l’idea di uno scambio: soprattutto per non rinforzare una concorrente. Elliott sarebbe disposto a trattare il giocatore singolarmente, provando a sfruttare la volontà del ragazzo di andarsene.