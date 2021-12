Milan, possibile addio a gennaio! Maldini ha già trovato il sostituto

Un rossonero potrebbe lasciare il Milan già nel mercato di gennaio. In caso di addio, Maldini ha trovato il sostituto.

Redazione Il Milanista

Sta per terminare il girone d’andata del campionato italiano e mai come quest’anno c’è l’incertezza su chi possa vincere lo scudetto. Mancano solo due giornate alla fine e poi verrà decretata la squadra Campione d’Inverno. Dopo la sosta natalizia aprirà il mercato riparatore di gennaio, con le squadre vogliose di migliorare le proprie rose. Chi interverrà senza dubbio sul calciomercato sono le squadre in lotta per il titolo. Prima tra tutte il Milan, che deve necessariamente trovare un sostituto per l’infortunatoKjaer. Il danese infatti deve rimanere fuori per 6 mesi, fino al termine della stagione. Tuttavia questo non sarà il solo colpo della dirigenza rossonera.

Il club meneghino deve intervenire anche a centrocampo, poiché a gennaio e febbraio dovrà fare a meno di Kessié e Bennacer –impegnati nella Coppa d’Africa. Inoltre c’è un altro giocatore che non sta convincendo l’ambiente rossonero, a causa delle sue prestazioni decisamente insufficienti. Stiamo parlando di Brahim Diaz. Lo spagnolo aveva iniziato molto bene la sua stagione con i diavoli, dove finora ha collezionato 13 presenze, 3 reti e 3 assist. Tuttavia nelle ultime gare non ha convinto mister Pioli: per questo potrebbe lasciare Milano già a gennaio. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, ma potrebbe tornare al Real Madrid.

Se il numero 10 rossonero dovesse abbandonare il club a gennaio, la società sarebbe chiamata a trovare un sostituto all’altezza. Notizia delle ultime ore è l’interesse del Milan per Rayan Cherki del Lione. Il francese è un classe 2003 ed è già valutato intorno ai 20 milioni di euro. Quest’anno si è messo in mostra nella Ligue 1 ma anche in Europa League, dove ha segnato 2 reti e confezionato 3 assist in sole 4 partite. Il club meneghino potrebbe pensare di acquistarlo in estate, con i soldi incassati dalla partenza di Diaz. Dopo Adli (e l’obiettivo Favre), un altro francese potrebbe vestire la maglia rossonera.