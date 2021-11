Milan-Porto, i convocati di Pioli: out un difensore a sorpresa!

Dentro o fuori della stagione rossonera. Le speranze qualificazione Champions del Milan passano tutte dalla sfida di questa sera.

Quarta giornata del Gruppo B di UEFA Champions League, a San Siro si gioca Milan-Porto. Rossoneri a caccia della prima vittoria stagionale in Europa: questi i convocati per la partita delle 18.45. Fra di loro non c'è Ballo-Toure! Il terzino, indisponibile, resterà a casa e non sarà presente in panchina.