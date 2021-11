Milan-Porto, le formazioni ufficiali: Pioli stupisce tutti!

Le formazioni ufficiali del match di San Siro fra Milan e Porto. Sfida questa valida per la quarta giornata di UCL.

Ormai ci siamo. Il Porto fa visita al Milan e la sfida di oggi sta per decidere una buona fetta della stagione rossonera. Ma vediamo subito le formazioni ufficiali del match che prende il via alle 18:45. Due i movimenti più interessanti nell'11 rossonero: in panchina si accomodano infatti Ibrahimovic e Kjaer. Dal primo minuto invece Giroud e Romagnoli.