Milan-Porto: ecco tutto quello che c’è da sapere sul match

Ecco tutte le curiosità da sapere in vista del match di questo pomeriggio tra Milan e Porto, IV giornata di Champions League

Il Milan questo pomeriggio affronterà il Porto per la 4a giornata di Champions League. Una partita da dentro o fuori che la formazione rossonera deve vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione.

Orario inedito - le 18.45 - per il ritorno della Champions League a San Siro: i rossoneri ospitano il Porto in cerca della rivincita dall'1-0 subito al do Dragão due settimane fa. La sfida contro i lusitani allenati da Conceição sarà decisiva per il cammino europeo dei rossoneri; nell'avvicinarci al calcio d'inizio, ecco alcune curiosità e statistiche sulla sfida: